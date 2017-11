Quelques images pour RE Revelations 1+2 Quelques images pour RE Revelations 1+2

En attendant un troisième épisode pour cette franchise annexe, la Switch accueillera mardi prochain (28 novembre) Resident Evil Revelations 1+2, petite compilation à 40€ incluant les deux jeux en question, les différents DLC, quelques mini-jeux en bonus et la possibilité d'y jouer facultativement avec la gyroscopie, un peu à la façon de Resident Evil 4 sur Wii.



On vous laisse avec quelques visuels supplémentaires en rappelant que même en version boîte, le deuxième épisode sera sur un code eShop, et demandera 26Go de téléchargement.