Micro-transactions : Need for Speed PayBack rééquilibre à son tour les récompenses

Et on reste du coté d'Electronic Arts avec un autre jeu touché par les micro-transactions :. Comme nous l'avions décrit dans notre test, le titre avait une certaine tendance à se transformer en farm usant passé la première moitié du jeu, et pire encore lorsque vous souhaitiez changer de véhicule (ce qui est tout de même commun dans le genre) puisqu'il fallait alors tout recommencer avec le loot mais aussi avec l'argent qui venait vite à manquer.Solution désormais de routine : les micro-paiements pour aller plus vite. C'est toujours le cas, mais tout de même moins puisque Ghost Games a discrètement lâché une mise à jour pour, globalement, augmenter le gain d'argent et de points de réputation à chaque fois que vous participerez à une course. Même les lootboxes gratuites (celles que vous pouvez obtenir sur le terrain ou en accomplissant les défis quotidiens) rapporteront davantage.