SW Battlefront II : Disney aurait bien exigé à EA de revoir sa formule

La rumeur était d'abord en cours chez Venturebeat et c'est maintenant le site MP1st qui confirme que la principale raison du recul d'EA sur les micro-transactions de Star Wars Battlefront II vient d'une exigence de Disney.



Le PDG de Disney aurait en effet téléphoné à son homologue d'EA pour mettre en avant tout le bad-buzz qui tourne autour de cette suite, certains retours critiques de la presse et des joueurs, sans parler de possibles enquêtes sur la pratiques des looboxes. En France notamment, le sénateur socialiste Jérôme Durain a adressé un courrier au Secrétaire d'État au Numérique pour mettre en avant cette problématique qui pourrait être comparée à des jeux d'argent et de hasard.



Préoccupé par cette polémique qui pourrait impacter (même de peu) la sortie prochaine du film Star Wars : The Last Jedi, Disney aurait donc exigé à EA de revoir les choses, jouant plus ou moins indirectement sur une menace de rupture de contrat (EA a l'exclusivité des jeux Star Wars sur consoles jusqu'en 2023). L'éditeur n'a pas souhaité commenter ces « bruits de couloirs ».



Notons qu'il s'agit pour l'heure d'un simple recul et que les micro-transactions devraient revenir plus tard, mais de manière à ne pas toucher d'un cheveu l'équilibre en multi.



(Source : MP1st, via ResetEra)