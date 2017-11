Ubisoft VS Vivendi : face à la défense, le groupe Bolloré préfère jeter l'éponge Ubisoft VS Vivendi : face à la défense, le groupe Bolloré préfère jeter l'éponge

La résistance des bretons d'Ubisoft aura finalement eu raison des lois du marché boursier : alors que Vivendi avait la possibilité de tenter une OPA dans quelques jours, le groupe annonce sa mise en retrait et n'essaiera plus rien, au moins pour les mois à venir.



Pour donner quelques explications, Vivendi sera en droit de disposer d'un vote double à partir du 23 novembre, ce qui lui donnerait la possibilité de dépasser 30 % du capital de sa cible. Dans ce genre de cas, la loi impose à l'actionnaire de mettre en place une OPA, ce que Vivendi est incapable de faire depuis les défenses mises en place par les frères Guillemot, particulièrement les très bons résultats depuis 2 ans qui leur a permis de taper plus haut en bourse. Selon les analystes, une OPA sur Ubisoft demanderait actuellement de lâcher plus de 7 milliards d'euros, un véritable frein pour le groupe Bolloré qui doit déjà essuyer quelques déboires sur divers marchés.



Outre le fait que Vivendi annonce ne plus réclamer de place au conseil d'administration, l'entreprise déclare également qu'elle fera en sorte de ne pas dépasser les 30 % du capital, ce qui devrait signifier la revente d'une partie de ses parts.



Vivendi ne compte pas pour autant arrêter le jeu vidéo (preuve de sa percée sur mobiles grâce à Gameloft), et quoi qu'il arrive, la simple revente des actions leur rapporterait 1 milliard d'euros en bonus.