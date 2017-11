Charts US : le rapport de NPD (dont Bethesda qui flop + Forza 7 devant GT Sport)

Après la mise en bouche qui concernait surtout Nintendo, voici le rapport complet de NPD pour les charts US d'octobre 2017, avec un marché JV qui a fait 825 millions de dollars en recettes, en baisse de 11 % même si le hardware est lui en hausse (+10 %, notamment grâce à la Switch).- La Switch est première en octobre- Switch + 3DS + SNES Classic représente deux-tiers des ventes hardwares- La PS4 reste première sur l'année- La Dual Shock 4 est l'accessoire le plus vendu du mois (et de l'année).- Hausse des ventes de volants PS4 & One (grâce à Forza 7 et GT Sport).est la meilleure vente d'octobre, mais fait 20 % de moins que le premier (même en comptant le dématérialisé).est premier en classement individuel, et est le troisième meilleur lancement de l'histoire d'un Mario aux USA, derrière(Wii) et(Wii).intègre le top 10 des meilleures ventes sur l'année, dépassant(tous supports confondus).- La période sombre continue pour Bethesda (même s'il reste un de ceux qui ne livrent pas les chiffres dématérialisés) :etsont en dessous du top 10.- Les jeux de courses n'ont toujours pas la côte aux USA : ninin'arrivent à briller.- Flop du mois :à la 17ème place.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.