The Surge : trailer et date de l'extension

L'annonce était tombée il y a quelques temps et se précise maintenant pour cette fin de semaine : l'extension scénarisée dearrivera le 5 décembre, avec sa nouvelle zone inédite, de nouveaux ennemis, un gros boss et 16 nouvelles armes (ainsi que des armures et implants).Le même jour sortira l'édition « Complete » pour les retardataires, comprenant le jeu de base, cette extension et les autres petits DLC sortis entre temps.