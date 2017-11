Charts US : la Switch domine en octobre Charts US : la Switch domine en octobre

Même si les résultats précis n'arriveront que dans quelques jours, sachez que le Time a usé de ses sources chez NPD pour signaler qu la Switch était de nouveau première des ventes US pour le mois d'octobre, et comme en septembre, Nintendo représente à nouveau deux-tiers des ventes hardwares en combinant Switch, 3DS et Snes Mini.



Sans surprise, Super Mario Odyssey serait premier du classement (on ignore s'il s'agit du classement individuel ou combiné) tandis que Mario Kart 8 Deluxe et Zelda : Breath of the Wild sont respectivement à la 10ème et 11ème place.