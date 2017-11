Dragon Ball FighterZ : premiers visuels pour Gotenks, Ultimate Gohan et Kid Buu Dragon Ball FighterZ : premiers visuels pour Gotenks, Ultimate Gohan et Kid Buu

Le leak était une fois dans le vrai : le magazine Shonen Jump officialise la présence au casting de Dragon Ball FighterZ le trio Gotenks, Kid Buu et Ultimate Gohan, tous servant à mettre en avant l'arc Buu qui avait été un peu délaissé jusque là.



Coté casting, on grimpe donc à 20 persos pour le moment, en espérant encore quelques annonces avant le 26 janvier, date du lancement sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.



Standard :

- Goku

- Vegeta

- Piccolo

- TenShinHan

- Krilin

- Yamcha



Arc Saiyan/Freezer :

- Nappa

- Ginyu

- Freezer



Arc Android/Cell :

- Gohan (jeune)

- Trunks (futur)

- Android 16

- Android 18

- Cell



Arc Buu :

- Majin Buu

- Kid Buu

- Gotenks

- Ultimate Gohan



DB Super :

- Goku SSB

- Vegeta SSB