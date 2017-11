[Rumeur] 3 persos de plus pour Dragon Ball FighterZ [Rumeur] 3 persos de plus pour Dragon Ball FighterZ

Après les sagas Freezer et Androïdes, c'est maintenant cette de Buu qui devrait être à l'honneur dans le prochain jet de personnages pour Dragon Ball FighterZ : un leak du bon matin nous apprend que le prochain Jump dévoilera la présence de Gotenks, Kid Buu et Ultimate Gohan au casting.



Notons que la source est la même que cella qui a dévoilé TenShinHan et Yamcha avant l'annonce officielle.



Le magazine nous dévoilera également des visuels de la boutique où dépenser ses Zennys (pour des couleurs secondaires et des titres) ainsi que le mode Arcade à embranchements.