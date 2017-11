Bluehole bosse aussi sur PS4 et Switch Bluehole bosse aussi sur PS4 et Switch

Occupé par le suivi de PlayerUnknown's Battlegrounds qui leur prendra probablement des années, le studio sud-coréen Bluehole s'amuse tout de même à regarder ailleurs pour des projets annexes, et annonce travailler actuellement sur un titre PS4 et Switch à destination du marché asiatique dans un premier temps.



Le projet en est à ses débuts dans le développement et l'on nous signifie de suite qu'il s'agira d'une toute nouvelle licence.



Profitons-en pour rappeler que « PUBG » arrivera sur Xbox One le 12 décembre prochain.