Charts Japon : la Switch prend le large

Voici le top des ventes japonaises (hardware) pour la période du 6 au 12 novembre, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.- Nintendo commence à envoyer du stock pour répondre à la demande des fêtes, permettant à la Switch de s'offrir un nouveau boost et revenir près des 80.000.- La PS4 maintient la barre et si elle fait pour l'heure mieux qu'en 2016 (1,245 million à la même période), son rythme s'étiole légèrement depuis quelques semaines faute de grosses sorties : elle tourne entre 25 et 30.000, là où elle pouvait grimper à 40.000 il y a un an, et même 95.000 à la mi-novembre (merci le lancement de la PS4 Pro).- Pas de miracle pour la Xbox One X qui se contentera au Japon de 1344 exemplaires pour sa sortie (auquel s'ajoute une centaine de modèles classiques). Reste que ça fait bien longtemps que la console de Microsoft n'avait pas fait un chiffre aussi « élevé ».