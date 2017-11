Charts Japon : Mario d'un coté, Sonic de l'autre

Voici le top des ventes japonaises (software) pour la période du 6 au 12 novembre, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.Pour sa troisième semaine sur le marché japonais,revient en tête du classement et atteint les 650.000 unités hors dématérialisé, le rapprochant déjà du total sur la longueur de(750.000) avec une belle probabilité d'atteindre un jour le score des Galaxy (plus ou moins le million pour chacun).Quelques entrées à signaler cette semaine, dont unqui fait grise mine face à la marque de Nintendo : à peine plus de 10.000 ventes en combinant PS4 & Switch.