Un autre jeu VR repéré sur Xbox One Un autre jeu VR repéré sur Xbox One

Après Superhot VR, voilà qu'un deuxième jeu VR voit sa liste de « succès Xbox One » débarquer sur le site exophase avec Arizona Sunshine, FPS disponible depuis quelques mois et testé par nos soins sur PS4.



Il est intéressant de voir que les choses commencent à prendre forme alors que Microsoft n'a encore apporté aucune précision pour ses plans de Réalité Virtuelle sur Xbox One (X), si ce n'est que les choses commenceraient se mettre en place courant 2018.