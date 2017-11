Le Star Wars de Jade Raymond pas avant 2020 Le Star Wars de Jade Raymond pas avant 2020

Lors d'une petite interview accordée au site GamesIndustry, Blake Jorgensen d'Electronic Arts a rapidement évoqué l'avenir de l'éditeur sur le marché, majoritairement pour dire que leurs services (EA & Origin Access) ont trouvé leur public, que la part du dématérialisé est de plus en plus importante comme partout ailleurs, mais pas que.



Car le plus important qui sort de tout cela, c'est qu'on nous donne une indication pour la période de sortie du Star Wars d'EA Motive (chapeauté par Jade Raymond, et vraisemblablement un jeu d'action) qui arrivera donc… entre avril 2020 et mars 2021. Patience donc, en reniflant un peu l'odeur du projet Next Gen.



A ne pas confondre tout de même avec les cendres du Star Wars de Visceral, rebooté du coté de EA Vancouver et qui devrait arriver un peu avant (estimation 2019/2020).