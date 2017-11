Quelques infos pour Inazuma Eleven Ares Quelques infos pour Inazuma Eleven Ares

La dernière édition du magazine Famitsu revient sur l'annonce récente d'Inazuma Eleven Ares sur PlayStation 4, Nintendo Switch et mobiles, avec quelques petites informations lâchées par Akihiro Hino, PDG de Level-5.



Voici ce qui en sort :



- Avec cette sélection de supports, Level-5 tenait à toucher le plus grand nombre de personnes, en avouant que la 3DS n'avait plus les épaules pour gérer ce style de jeu (nouvelles ambitions, rendu technique…).

- Même si la licence est dédiée aux plus jeunes, les développeurs vous incorporer des mécaniques pour davantage plaire aux adultes.

- Sur de nombreux points, le titre s'approchera davantage d'un vrai jeu de football (même si l'on gardera des features propres à la licence).

- Probables options pour la capture d'images (donc probablement mode photo et replay).

- Comme d'habitude et pour des raisons évidentes, l'anime sortira avant le jeu.

- Il y aura toujours la possibilité de recruter une énorme sélection de joueurs.

- Les développeurs vont incorporer des features inédites concernant votre avatar.

- Level-5 espère avec ce nouvel épisode atteindre une nouvelle percée pour la franchise, si possible proche de Yo-Kai Watch.



Sortie prévue pour l'été 2018 (au Japon).