Cinéma : les choses se précisent pour Mario Cinéma : les choses se précisent pour Mario

Il y avait déjà eu quelques bruits de couloirs à ce sujet mais selon les sources de deux des rédacteurs du Wall Street Journal, les choses commenceraient sérieusement à se concrétiser pour le retour de Super Mario Bros sur le grand écran.



Nintendo souhaite depuis un moment agrandir son champ d'action, comme par exemple avec le Parc d'Attraction aux cotés d'Universal, et on resterait cette fois dans la même branche avec Universal Pictures qui produirait un film d'animation Mario (voir « plusieurs » en fonction du succès), réalisé dans les locaux d'Illumination Entertainment, bien connu pour les Minions et les trois Moi, Moche et Méchant. Selon les mêmes sources, Nintendo et plus particulièrement Shigeru Miyamoto auront un droit de regard sur le chantier.



Le film serait actuellement dans les prémisses de son développement, donc on n'en verra pas la couleur avant quelques années.