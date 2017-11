Bandai Namco veut doubler de volume Bandai Namco veut doubler de volume

Bandai Namco est l'un des éditeurs tiers les plus actifs du marché. Rien qu'au premier trimestre 2018 par exemple, le groupe livrera Dragon Ball FighterZ, l'adaptation de The Seven Deadly Sins, celle de Little Witch Academia, le nouveau Digimon ainsi que Ni No Kuni II. Sachant également que la version Switch de One Piece PW3 a des chances de se poser dans les mêmes eaux (décembre au Japon).



Une foule de titres, mais essentiellement japonais on le remarque, chose que veut changer l'éditeur à l'avenir comme l'affirme le directeur marketing de la branche européenne (Hervé Hoerd), attestant lors d'une interview auprès de MCV que Bandai Namco veut doubler de volume avec les années avec davantage de partenariats occidentaux, de grandes ou petites envergures, mais avec dans tous les cas le besoin de diversifier son catalogue pour atteindre une certaine parité : 50 % de gros jeux, 50 % de petits projets.



Une stratégie qui se met doucement en place et dont les plans ont débuté il y a trois ans selon Hoerdt. Il y a d'abord eu le sympathique Little Nightmares (un demi-million de ventes), plus récemment le moins marquant Get Even, Project CARS 2 qui est venu s'immiscer en fin d'année, et on sait que Dontnod (Life is Strange, Vampyr) a signé pour un projet qui sera dévoilé l'année prochaine.