Star Wars Battlefront II : face au torrent de critiques, EA revoit (encore) sa copie Star Wars Battlefront II : face au torrent de critiques, EA revoit (encore) sa copie

Accoucher de Star Wars Battlefront II fut une épreuve très difficile pour Electronic Arts qui croule actuellement sous le bad-buzz. Le nouveau DICE avait déjà eu sa réputation touchée par le système de lootboxes qui transformait le jeu en pay-to-win, avant que l'éditeur ne décide de revoir sa copie pour quelque chose de plus souple où les meilleures récompenses ne pourront finalement être obtenues qu'en jouant « normalement ».



Mais ce n'était pas tout : l'ouverture de l'accès anticipé sur PC et Xbox One a permis aux joueurs de découvrir qu'il faudra lâcher des crédits pour débloquer certains « Héros/Vilains », soit une pratique tout à fait normale quelle que soit l'époque, sauf quand on analyse le temps nécessaire pour atteindre l'objectif.



En bref, certains personnages demanderont 60.000 crédits pour être débloqués, soit en estimation vague environ 40h de jeu. Pour un seul héros ! Chacun aura compris que c'est une jolie manière de pousser le client à passer par les micro-paiements pour aller plus vite, et les quelques excuses ratées du CM sur Reddit (prétextant que débloquer un héros doit être « gratifiant ») n'ont réussi qu'à causer le plus grand nombre de Dislikes jamais vue sur le forum.



Pris à la gorge et devant déjà faire avec une sale période (conférence E3 loupée, l'affaire Visceral, la catastrophe Need for Speed Payback…), l'éditeur n'a plus d'autres choix que de rajouter une carafe d'eau dans son vin pour finalement réduire drastiquement le nombre de crédits nécessaires pour débloquer chaque perso.



15.000 crédits :

- Dark Vador

- Luke Skywalker



10.000 crédits :

- Palpatine

- Chewbacca

- Leia Organa



5.000 crédits :

- Iden



Star Wars Battlefront II sortira ce vendredi sur PC, PS4 & One.