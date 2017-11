[Rumeur] Switch : deux compilations Ace Attorney + un nouvel épisode pour fin 2018 [Rumeur] Switch : deux compilations Ace Attorney + un nouvel épisode pour fin 2018

Capcom nous a déjà confirmé que la série Ace Attorney arriverait sur Switch en plus d'autres titres qui seront annoncés sur la machine pour la prochaine année fiscale.



La branche UK de Kotaku est parti fouiner et deux de ses sources (probablement situés chez l'éditeur) lui ont déclaré que c'est carrément trois jeux Ace Attorney qui étaient prévus sur la dernière de Nintendo… dont deux compilations. Forcément.



Ces deux compiles sortiraient entre avril et octobre 2018.



Compilation 1 :

- Phoenix Wright : Ace Attorney

- Phoenix Wright : Ace Attorney – Justice for All

- Phoenix Wright : Ace Attorney – Trials and Tribulations



Compilation 2 :

- Appolo Justice : Ace Attorney

- Phoenix Wright : Ace Attorney – Dual Destinies

- Phoenix Wright : Ace Attorney – Spirit of Justice



Le troisième titre serait lui bien inédit et ouvrirait une toute nouvelle voie (Phoenix Wright sera néanmoins présent). Sa sortie serait prévue pour fin 2018 en lancement mondial, sur Switch et mobiles.