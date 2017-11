UK : lancement réussi pour la Xbox One X UK : lancement réussi pour la Xbox One X

Bonne nouvelle pour Microsoft : selon GamesIndustry, la Xbox One X aurait tapé à 80.000 ventes sa semaine de lancement au Royaume-Uni, soit plus ou moins la même chose que la Switch à sa sortie (*), et surtout bien devant la PlayStation Pro qui avait dû il y a un an se contenter de 50.000 unités au départ (*), pour atteindre les 80.000 en un mois.



La majorité des ventes concernent forcément le modèle "Scorpio" en édition très limitée.



(*) Pour l'une comme pour l'autre, les stocks ont évidemment joués sur les chiffres de lancement.



Rappel des chiffres hardwares :



PlayStation 4 : 250.000 en 2 jours

Xbox One : 150.000 en 2 jours

Switch : 80.000 en 2 jours

Xbox One X : 80.000 en 5 jours

PlayStation 4 Pro : 50.000 en 3 jours



Plus qu'à attendre d'autres données pour évaluer le bilan de cette nouvelle console à travers le monde.



Classement software de la semaine dernière :



1. Call of Duty WWII (=)

2. FIFA 18 (+1)

3. Assassin's Creed Origins (-1)

4. Need for Speed Payback (N)

5. Sonic Forces (N)

6. Super Mario Odyssey (-2)

7. Forza Motorsport 7 (=)

8. Forza Horizon 3 (+1)

9. Gran Turismo Sport (-4)

10. Football Manager 2017 (N)