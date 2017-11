Deadpool va disparaître des Stores

Alors qu'on attend toujours la bande-annonce du filml'anti-héros totalement barré va prochainement disparaître des Stores dans sa version JV comme le rapporte de nombreux sites US.Activision va en effet perdre les droits d'exploitation dans la semaine, signifiant qu'il ne sera plus possible de vous procurer le jeu en dématérialisé sur Steam, PS4, PS3, One et 360. Si vous souhaitez profiter de ce titre au gameplay peu mémorable mais qui reconstituait à merveille l'ambiance de la franchise, sachez du coup qu'il est en promotion jusqu'à son dernier souffle : 11,99€ sur Steam, 12,50€ sur One (si vous êtes Gold) et carrément 4,99€ sur PS4 (si vous êtes PS Plus).