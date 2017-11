Star Wars Battlefront II : un mot sur le suivi + contenu pour la sortie de The Last Jedi Star Wars Battlefront II : un mot sur le suivi + contenu pour la sortie de The Last Jedi

Comme chacun le sait, contrairement au premier épisode, Star Wars Battlefront II aura l'honneur de proposer ses DLC gratuitement afin de ne pas éparpiller la communauté et motiver les joueurs à garder leur exemplaire pendant un très long moment.



Electronic Arts affiche à ce propos un premier visuel du suivi d'ici la fin d'année (qui se poursuivra en 2018) pour connaître les périodes d'events mais pas que :



5 décembre :

- Possibilité de choisir entre le clan de la Résistance et le Premier Ordre pour participer à des défis dédiés.



13 décembre : (pour le lancement du film)

- Ajout des persos Finn et Captain Phasma

- Ajouts des maps Crait et D'Qar

- Ajouts de deux vaisseaux

- Nouvelles missions pour la campagne solo



Star Wars Battlefront II sortira le 17 novembre, et est déjà accessible pour les abonnés EA Access (Xbox One) et Origin Access (PC) durant une dizaine d'heures.