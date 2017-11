CD Projekt ne veut pas abandonner The Witcher CD Projekt ne veut pas abandonner The Witcher

Lors d'une interview accordée au site boursier (polonais) Strefainwestorow, CD Projekt a évoqué un peu son avenir sans en dire trop, confirmant dans un premier temps ce que l'on savait déjà, à savoir du nouveau contenu pour Gwent début 2018 et la volonté de proposer avec le futur Cyberpunk 2077 un monde encore plus grand que The Witcher 3.



Mais le plus important reste la volonté de poursuivre, justement, la carrière de la franchise The Witcher (dont le studio détient toujours les droits) en étendant l'univers mais sans miser sur la facilité du reboot, ni sur notre ami Geralt de Riv.



Jouant pour l'heure sur la force tranquille durant cette période creuse, CD Projekt a réussi à amasser l'équivalent de 33,7 millions de dollars en résultat opérationnel pour le premier semestre de l'année fiscale en cours.



(Source : Gamekult)