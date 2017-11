[WSJ] Nintendo compterait doubler la production de Switch pour la prochaine année fiscale [WSJ] Nintendo compterait doubler la production de Switch pour la prochaine année fiscale

Pour l'année fiscale en cours qui se terminera le 31 mars 2018, Nintendo avait affirmé vouloir livrer 14 millions de Switch dans le monde, s'ajoutant aux quelques 3 millions du mois de lancement. 17 millions donc, ce qui effacerait d'entrée l'échec de la Wii U en l'espace d'un an mais le constructeur compte apparemment voir beaucoup plus loin pour l'avenir.



Selon les sources généralement très bonnes de Takashi Mochizuki (Wall Street Journal), Nintendo pourrait doubler ses intentions pour la prochaine année fiscale (du 1er avril 2018 au 31 mars 2019) avec 25 à 30 millions d'unités supplémentaires, soit plus de 40 millions d'exemplaires sur le marché d'ici 18 mois : une courbe assez proche du statut de la DS en son temps.



Si tout cela vient à se vérifier (Nintendo officialisera ses objectifs au printemps 2018), cela donnerait également un indice sur les prétentions softwares du constructeur/éditeur. De grosses cartouches sont déjà disponibles, la plupart avec un statut de long-seller (Mario Kart 8 Deluxe, Zelda Breath of the Wild, Splatoon 2 et Mario Odyssey) mais il faut croire qu'avec un objectif doublé, quelques cartes d'importance devraient être lâchées l'année prochaine.



On sait par exemple qu'un Pokémon est prévu (sans savoir quand néanmoins), et niveau rouleau-compresseur, on peut éventuellement miser sur un Animal Crossing et pourquoi pas un New Super Mario Bros.