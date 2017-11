COD WWII et AC Origins font chacun deux fois mieux que l'épisode précédent COD WWII et AC Origins font chacun deux fois mieux que l'épisode précédent

Après Destiny 2, c'est maintenant deux autres gros AAA du moment qui viennent prouver qu'il vaut mieux désormais attendre un rapport de l'éditeur plutôt que de tirer de trop grandes conclusions uniquement à partir des ventes physiques.



Ubisoft et Activision annoncent en effet que Assassin's Creed : Origins comme Call of Duty WWII ont tous deux fait un lancement deux fois plus important que leurs prédécesseurs si on y intègre la part du dématérialisé. De quoi pour chacun renverser la chute depuis quelques années, en rajoutant que COD WWII a battu le record du nombre de téléchargement sur la première semaine via le PS Store (devant Destiny 2 donc), et que le titre a rapporté 500 millions de dollars en trois jours, soit presque la même chose que Black Ops III il y a deux ans (550 millions).



On aimerait qu'il en soit de même pour le pauvre Bethesda qui enchaîne les mauvaises performances mais faute de communiqué, il faudra s'en tenir aux résultats connus (et donc peu glorieux).