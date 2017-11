Warner Bros relance la série Harry Potter Warner Bros relance la série Harry Potter

Warner Bros se décide à remettre en avant l'univers de J.K. Rowling en annonçant « Portkey Games », un label de jeux qui regroupera de futures adaptations de Harry Potter et Les Animaux Fantastiques, avec déjà en tête des projets mobiles et consoles.



Pour le deuxième cas, il faudra encore faire preuve de patience mais pour les mobiles, Warner Bros annonce de suite Harry Potter : Wizards Unite, un jeu en Réalité Augmentée développé par Niantic (Pokemon GO), prévu pour l'année prochaine et qui nous laissera explorer notre ville pour découvrir sorts et artefacts tout en rencontrant quelques personnages emblématiques.