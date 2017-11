Charts Japon (H) : la Switch toujours en tête

Voici le top des ventes japonaises (hardware) pour la période du 30 octobre au 5 novembre 2017, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.Même si la chute post-était évidente, la Switch se maintient à un niveau très élevé face au reste du classement avec 64.000 exemplaires de plus au compteur. Pour les deux suivantes, on sent d'ailleurs que l'on commence doucement à aborder le rush de fin d'année avec des chiffres à la hausse aussi bien coté PS4 (+ 4.000) que 3DS (+ 3.500).Inutile de s'attarder sur les trois dernières, en gardant juste un œil sur le Xbox One pour le prochain classement avec le lancement du modèle X.