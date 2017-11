PS VR : un second pack de démos PS VR : un second pack de démos

Pour les possesseurs de PlayStation VR, sachez que Sony vient de mettre en ligne un nouveau pack de démos jouables (15,2Go tout de même) où l'on retrouve douze versions d'essai dont deux déjà connues (Battlezone et EVE Valkyrie) et dix autres inédites, dont certaines dédiées à des jeux encore indispensables :



- Moss

- Star Child

- The Persistence

- Thumper

- REZ Infinite

- Tiny Trax

- Job Simulator

- Dino Frontier

- Fantastic Contraption

- Raw Date