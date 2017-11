Square Enix déjà prêt pour l'E3 2018 Square Enix déjà prêt pour l'E3 2018

Forcément en très grand forme sur le premier semestre de l'année fiscale en cours (avril/septembre), Square Enix annonce donc un CA en hausse de 28 % (environ 1 milliard d'euros) et un bénéfice net de 133 millions d'euros (+28%).



Outre le regain de forme de sa branche MMO grâce aux sorties PS4/Switch de Dragon Quest X et la nouvelle extension de Final Fantasy XIV, c'est évidemment Dragon Quest XI qui a fait l'effet d'un poumon économique pour l'éditeur même si l'on gardera en tête que deux supports n'ont pas réussi à permettre autant de ventes qu'un Dragon Quest IX sur 3DS.



Derniers chiffres en date :

- Dragon Quest XI (PS4/3DS) : 3,3 millions

- NieR Automata (PS4/PC) : plus de 2 millions

- FFXII The Zodiac Age (PS4) : plus d'1 million

- Final Fantasy XV (PS4/One) : environ 6,6 millions



On rajoutera à cela que :

- De nouveaux titres smartphones sortiront dans les prochains mois (quelle surprise).

- De nouveaux gros projets de grandes envergures seront annoncés à l'E3 2018.

- L'éditeur compte toujours proposer davantage de jeux pour la Switch et n'exclue aucune licence pour elle.