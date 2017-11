Monster Hunter World : le contenu de la bêta PS4 Monster Hunter World : le contenu de la bêta PS4

Capcom donne quelques précisions concernant le contenu de la future bêta ouverte dédiée à Monster Hunter World, exclusive à la PS4 (ne requérant qu'un abonnement PS Plus) et qui se tiendra du 9 au 12 décembre.



On aura donc la possibilité d'y jouer en solo ou en coopération jusqu'à quatre en ligne. Trois grosses bestioles seront au programme (Great Jagras, Anjanath et Barroth), le tout sur deux maps complètes dont la jungle largement présentée à l'E3 dernier.



La version complète sortira elle fin janvier sur PS4 & One, puis un peu plus tard sur PC.