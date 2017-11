Dragon Ball Xenoverse 2 tape les 400.000 sur Switch Dragon Ball Xenoverse 2 tape les 400.000 sur Switch

Même si la version Switch de Dragon Ball Xenoverse 2 est arrivée bien après les autres, elle n'a pas à démériter des autres au regard du parc de machine puisque Bandai Namco annonce avoir écoulé dans le monde 400.000 unités, sur un total de 3,3 millions toutes versions confondues (ajoutant PC, PS4 & One).



Un joli score qui explique aussi le changement d'orientation de l'éditeur, qui a annoncé hier vouloir renforcer ses moyens pour le développement sur la nouvelle console de Nintendo avec, outre le portage de One Piece Pirate Warriors 3 en décembre et un autre pour on ne sait quel Tales of, trois exclusivités qui seront annoncées l'année prochaine pendant la période printemps/été.