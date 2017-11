Telltale Games : restructuration massive + ambitions renouvelées pour l'avenir Telltale Games : restructuration massive + ambitions renouvelées pour l'avenir

Retournement de situation totale chez Telltale Games. Depuis sa percée avec The Walking Dead, le groupe s'est jusque là attaché à un rythme d'usine à gaz avec plusieurs projets en simultané et toujours l'impression d'avoir de nouvelles choses en attente.



Mais il faut croire que le succès n'est plus suffisant, ou que le développeur/éditeur souhaite simplement prendre un nouvel envol, puisqu'on nous annonce une restructuration massive qui causera la perte de 25 % des effectifs (90 personnes) et une nouvelle volonté pour l'avenir : une équipe réduite, moins de projets, mais le souhait d'une qualité beaucoup plus élevée.



Notons que tout cela n'impactera pas le développement des produits en cours et déjà annoncés pour 2018, dont The Wolf Among Us : Saison 2 et The Walking Dead : Saison 4.