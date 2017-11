PU Battlegrounds : et boom, 20 millions ! PU Battlegrounds : et boom, 20 millions !

Même si la concurrence commence à squatter les lieux (le mode spécial de Fortnite rencontre un beau succès), rien ne semble pouvoir arrêter le rouleau-compresseur PlayerUnknown's Battlegrounds qui vient de franchir le cap des 20 millions de ventes, soit 2 millions de plus en moins de deux semaines.



Car outre ses records d'audience sur Twitch comme en nombre de joueurs connectés, le titre fait aussi l'exploit de se vendre de plus en plus à mesure que le temps avant :



- De fin mars à fin août (5 mois) : 10 millions

- De fin août à début octobre (1 mois) : 3 millions de plus

- De début octobre à début novembre (1 mois) : 7 millions de plus



Un véritable phénomène qui arrivera le 12 décembre prochain sur Xbox One.