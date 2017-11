Grand Theft Auto V passe les 85 millions Grand Theft Auto V passe les 85 millions

Pourquoi sortir GTA VI sur cette génération puisque nous avons déjà GTA V ? La question reste posée dans la tête de Rockstar qui annonce aujourd'hui 85 millions d'exemplaires livrés pour le cinquième épisode de la franchise, soit 5 millions de plus en stock sur les trois derniers mois.



Qui a déjà pu revendiquer 5 millions en un trimestre pour un titre qui va fêter ses 4 ans ?



Sinon, NBA 2K18 a passé les 6 millions de ventes, ce qui fait 20 % de plus que le précédent sur le même laps de temps, preuve de l'excellente forme de Take-Two qui passe pourtant une « petite année » au regard de celle qui suivra, avec en 2018 l'arrivée de Red Dead Redemption 2 et (sauf mauvaise surprise) Borderlands 3.