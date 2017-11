Ubisoft : les chiffres pour le dernier trimestre Ubisoft : les chiffres pour le dernier trimestre

Ubisoft a livré son dernier rapport financier (période juillet/septembre) où l'on apprend, et ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivée, que Nintendo représente enfin une part notable dans les ventes globales de l'éditeur avec 19 % accordé à la Switch, ce qui est donc supérieur au PC (15%), proche de la Xbox One (20%) mais toujours loin de la PlayStation 4 (31%). Les autres supports (incluant old-gen et smartphones) représentent 15 %.



Bon, avec un léger recul, cette belle part est bien aidée par la présence d'une grosse sortie en été (Mario + Lapins Crétins) là où les autres supports n'ont pas accueilli de lancements majeurs. On rajoutera également que contrairement à d'autres éditeurs comme Bandai Namco ou Square Enix, Ubisoft n'a toujours rien annoncé concernant un soutien plus imposant envers la Switch : les seules prochaines cartouches annoncées sont Steep et Starlink, dont on a quelques doutes pour l'un comme pour l'autre.



Rajoutons à cela que comme chez les autres, la part du dématérialisé se fait de plus en plus forte avec les années chez Ubisoft avec pour le premier semestre de l'année fiscale (avril/septembre) : 168 millions d'euros sur les ventes numériques (+57%) et 175 millions d'euros sur les DLC et micro-transactions (+83%).



Et sinon, à part ça ?



- Plus de 25 millions de joueurs ont touché à Rainbow Six Siege.

- La période de gratuité (un week-end) et le nouveau mode PVP de Ghost Recon Wildlands ont permis de doubler la base de joueurs au quotidien.

- Ces deux titres ainsi que Mario + Lapins Crétins ont tous dépassé leurs objectifs de ventes.

- Valeur de la division mobile en hausse de 234%.