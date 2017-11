France : premiers chiffres (et succès) pour Assassin's Creed Origins et Super Mario Odyssey France : premiers chiffres (et succès) pour Assassin's Creed Origins et Super Mario Odyssey

Assassin's Creed Origins vient de nouveau prouver qu'une petite pause est nécessaire pour redémarrer du bon pied : selon les sources du site Le Monde, le titre aurait tapé 145.000 ventes sa semaine du lancement, ce qui est mieux que Assassin's Creed Syndicate (95.000) et Assassin's Creed Unity (135.000), en comptant que le résultat n'inclus pas les ventes dématérialisées.



On apprend également que Super Mario Odyssey a fait 115.000 ventes pour sa sortie (hors packs et eShop), soit le meilleur démarrage de la Switch devant Zelda : Breath of the Wild (95.000), et à titre de comparaison bien devant celui de Super Mario 3D World sur Wii U (80.000 en deux mois).