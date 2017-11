Monster Hunter World refuse les loot boxes Monster Hunter World refuse les loot boxes

Devenu naturel dans une bonne partie des AAA, les loot boxes et autres micro-transactions ne seront pas au programme du futur Monster Hunter World. Même si le titre semble tout désigné pour accueillir ce genre de pratique, le producteur Ryozo Tsujimoto explique auprès de GameSpot que l'expérience est justement conçue de base sur du loot aléatoire entre éléments communs et rares, et qu'il n'y a aucunement besoin de micro-transactions supplémentaires pour apporter ce genre de loteries.



Qui plus est, même si les loot boxes permettent à certains joueurs (ayant les moyens financiers) de grinder plus rapidement, l'équipe préfère miser exclusivement sur ce qui est la base même de la licence, à savoir la simple récompense en jouant, du genre en récompense d'une chasse. Un style « à l'ancienne » comme on pourrait le nommer cyniquement à une époque où même des expériences purement solo s'amusent à nous narguer avec de beaux objets sous réserve de sortie la carte-bleue.



Monster Hunter World sortira le 26 janvier 2018 avec une bêta ouverte au préalable du 9 au 12 décembre, uniquement sur PS4 pour cette dernière (et il faudra être abonné PS Plus).