PS Experience : date et heure de la keynote PS Experience : date et heure de la keynote

Le PlayStation Blog US commence à nous teaser ce à quoi nous aurons droit durant le PlayStation Experience dont la conférence se tiendra dans la nuit du 8 au 9 décembre prochain (05h00 du matin chez nous).



On apprend ainsi que deux jeux seront assurés d'être au programme avec tout d'abord le projet Dreams de Media Molecule (pas trop tôt) mais également le récemment annoncé Ghost of Tsuhshima de Sucker Punch, avec au moins de nouvelles informations vu que le communiqué se contente de préciser la tenue de keynotes dédiées le week-end, sans dire pour le moment si les deux titres seront présents durant la conférence elle-même.



On rappelle que comme de coutume, le PS Experience sera précédé la même semaine par les Game Awards.



UPDATE



- Pas de conférence dans le pur sens du terme mais plutôt une keynote de moindre envergure que l'année précédente où l'on aura tout de même quelques nouvelles de jeux déjà annoncés.

- Sony ne voulait pas enchaîner une seconde conférence juste après celle de la PGW.