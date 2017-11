FFXV : nouvelle MAJ dispo sur One FFXV : nouvelle MAJ dispo sur One

Final Fantasy XV a déployé sa nouvelle MAJ qui sera essentielle pour les futurs ou actuels possesseurs de Xbox One X car ajoutant la compatibilité 4K (non natif on s'en doute), mais pas que.



Le titre se permet d'ajouter une fonctionnalité qui aurai dû être là depuis le lancement : la possibilité enfin de pouvoir sélectionner plusieurs quêtes de chasse simultanément au lieu d'une à la fois. (*)



L'éditeur ajoute que l'extension multi, attendue on pensait pour cette semaine, n'arrivera en fait que le 15 novembre sur PS4 et One.



(*) Le patch pour les quêtes ne sera disponible que vendredi.