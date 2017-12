Bethesda : Wolfenstein II et Doom également sur Switch + la date de Skyrim Bethesda : Wolfenstein II et Doom également sur Switch + la date de Skyrim

L'époque où Bethesda semblait ignorer l'existence de Nintendo semble soudainement lointaine : l'éditeur n'a finalement pas un mais trois jeux prévus sur la Switch, avec Doom qui arrivera en fin d'année, et Wolfenstein II : The New Colossus au printemps 2018.



Le déjà annoncé The Elder Scrolls V : Skyrim arrivera lui ce 17 novembre, comme le suggérait les précédents leaks de revendeurs.