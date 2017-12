Charts Japon : la Switch tient la barre

Voici le top des ventes japonaises (hardware) pour la période du 4 au 10 septembre, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.Classement une nouvelle fois inchangée avec une « petite » baisse pour la Switch tandis que la PS4 prend l'ascendant sur la 3DS grâce à un « petit » boost pour la première et un « petit » recul pour la seconde. Bref, c'est plus ou pareil que la semaine dernière et ce n'est probablement pas ce mois-ci que l'on verra un retournement de situation.