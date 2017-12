Charts Japon : Destiny 2 encore en recul

Voici le top des ventes japonaises (software) pour la période du 4 au 10 septembre, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.Décidément, il y a quelque chose de fâcheux dans le monde depuisque sur les deux seuls résultats connus pour le moment, chacun est mauvais. Sans compter la part du dématérialisé, le titre accusait une baisse de 58 % au lancement par rapport au premier épisode et au Japon, c'est encore pire : le titre démarre à 50.000 sur PS4 (pas de version One au Japon), contre 140.000 pour le premier (91.000 sur PS4 et 49.000 sur PS3). Outch.Derrière, on retiendra quedémarre à 24.000 sur Switch, avec un inattendu phénomène de rupture pour un portage aussi tardif, ce qui n'est pas mal quand on sait que la version PS4 a débuté à 64.000 il y a déjà un an.