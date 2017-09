Switch : MAJ pour l'app du chat vocal Switch : MAJ pour l'app du chat vocal

Il aura fallu attendre deux longs mois mais c'est bon, Nintendo s'est enfin décidé à mettre à jour l'application « Nintendo Switch Online », passant donc en 1.1 et apportant deux choses réclamées depuis juillet :



- le chat vocal continuera de fonctionner même en ouvrant une autre appli

- le chat vocal restera actif même lorsque votre smartphone sera en veille



De quoi ajouter un peu de souplesse et économiser de nombreuses batteries, même si loin au fond continuent de résonner les voix qui indiquent que ce serait quand même plus simple si tout cela était directement intégré dans la Switch elle-même.