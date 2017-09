UK : la Switch parvient à percer, mais moins que sur les autres territoires UK : la Switch parvient à percer, mais moins que sur les autres territoires

La Switch est un succès dans le monde, on le sait, mais il est parfois intéressant d'analyser au cas par cas, particulièrement au Royaume-Uni, l'une des terres les moins porteuses pour Nintendo jusqu'à présent.



Et à à défaut de chiffres précis, Christopher Dring (ex-MCV) nous apprend via Twitter que la machine s'en sort bien mais un peu moins bien que sur les autres marchés, sans savoir pour le moment si c'est uniquement à cause des problèmes périodiques de stocks, ou d'une demande tout simplement moins élevée.



De manière concrète, la console se vend bien moins que la PS4 (que ce soit sur l'année ou en mettant les chiffres cote-à-cote depuis le lancement de la Switch), mais est tout de même devant la Xbox One, ce qui est à la fois une bonne nouvelle pour Nintendo qu'une nouvelle gifle pour Microsoft quand on sait que ces derniers étaient numéro 1 au Royaume-Uni sur la précédente génération.



Dans tous les cas, l'épreuve des fêtes de fin d'année sera cruciale pour Nintendo sur chacun des territoires et si l'offre comme la demande suivent, la Switch aura ses chances de déjà rattraper ou presque le total de la Wii U, et ce en seulement neuf mois.