Famitsu : 10 annonces la semaine prochaine

Cela fait longtemps que le magazine Famitsu n'avait pas choppé quelques scoops et c'est donc avec plaisir que l'on apprend que pour son prochain numéro (dont on aura des infos dès mardi prochain), pas moins de dix annonces seront au programme, avec un mixe de nouvelles licences et de « suites ».



Coïncidence, ou pas, c'est ce même mardi 19 septembre que Sony tiendra sa conférence TGS 2017. On croise les doigts pour que l'essentiel des annonces en questions lui soient consacrées, et qu'on ne se retrouve pas à la place avec une avalanche de « scoops smartphones ».