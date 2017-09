[Officiel] Capcom annonce Okami HD [Officiel] Capcom annonce Okami HD

Pas de surprise ; Okami HD se confirme avant l'heure via un leak du magazine Famitsu, laissant entendre une annonce officielle dans la semaine, voir dans les heures à venir.



A défaut de précisions coté occident, on sait au moins que le jeu sortira le 21 décembre au Japon sous le nom de Okami Zekkei, avec compatibilité PS4 Pro pour la 4K. Enfin, le titre serait vendu moitié moins cher que la norme (donc une trentaine d'euros chez nous avec de la chance), avec même une édition limitée.



UPDATE



- Capcom confirme l'annonce, au Japon du moins, où le titre sortira le 21 décembre sur PS4 & One, et dans les mêmes eaux sur PC.

- Chaque version sera compatible 4K (si vous avez la PS4 Pro et la One X évidemment).

- Retour des petits jeux pendant les temps de chargement (supprimés sur Wii et PS3).

- Au Japon, seule la version PS4 sortira en boîte.



On attend maintenant le communiqué pour l'Europe.