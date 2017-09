Hokuto ga Gotoku : trois de plus au casting Hokuto ga Gotoku : trois de plus au casting

En attendant le TGS qui sera très probablement l'occasion de découvrir du neuf sur Hokuto ga Gotoku, l'adaptation de Hokuto no Ken par la team Yakuza, l'équipe se permet de nous confirmer trois nouveaux personnages au casting, à savoir Toki, Rei et sa sœur Airi. De quoi d'ailleurs comprendre que, malgré son statut de préquelle, les développeurs s'offriront un peu de liberté coté scénario.



Hokuto ga Gotoku sortira courant 2018 au Japon, exclusivement sur PS4, et sera pour rappel précédé en début d'année de Yakuza Kiwami 2, toujours au Japon, toujours uniquement sur PS4.