K.Conroy : pas de nouveau Batman Arkham

Depuis un bon moment déjà, des rumeurs laissaient entendre un nouveau Batman Arkham signé par Warner Montréal, aka la team derrière Origins pour que Rocksteady puisse s'attarder sur on ne sait encore quoi.



Sauf que non. Interrogé par PC Games, Kevin Conroy (la voix officielle US pour Batman) a sans détour coupé court à tout espoir, déclarant que la Warner n'avait actuellement aucun plan en tête pour un nouvel épisode, et s'il ne peut pas dire si cela a été envisagé à une époque (et qu'il est surpris vu le potentiel commercial de la série), absolument rien n'est en chantier pour le moment.



On ignore du coup sur quoi travaillent Rocksteady comme WB Montréal.