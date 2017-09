Nintendo : un nouveau Direct cette semaine Nintendo : un nouveau Direct cette semaine

On n'est pas à une rumeur près sur l'annonce d'un Nintendo Direct et il fallait bien que ça finisse une fois par tomber juste. La firme de (l'ex-)plombier déclare officiellement la tenue d'un nouveau show dans la nuit du 13 au 14 septembre (minuit chez nous).



45 minutes d'informations et de vidéos pour la Switch et la 3DS donc, avec du Super Mario Odyssey évidemment. On imagine que cela sera également l'occasion pour avoir droit à des détails encore manquant du planning, dont les dates de Xenoblade Chronicles 2 et de la deuxième extension de The Legend of Zelda : Breath of the Wild.