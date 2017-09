Destiny 2 : un lancement UK en net recul par rapport au premier épisode

Gros morceau de la fin d'année pour Activision avec le futur, un certainfut lancé dans les bacs PlayStation 4 et Xbox One la semaine dernière, poussant d'ailleurs Bungie à se vanter d'un bon démarrage avec 1,2 million de joueurs connectés simultanément dans le monde, deux jours après la sortie, soit de probables très bonnes ventes au total.Seulement, un son de cloche assez différent se fait entendre outre-manche. Au Royaume-Uni, le titre a en effet effectué le meilleur lancement de l'année (uniquement en comptant les ventes physiques) MAIS, c'est quand même bien moins bon quecomme vous pouvez le noter ci-dessous.: 175.000 ventes au lancement- 101.500 sur PS4- 73.500 sur One: 417.000 ventes au lancement- 192.000 sur PS4- 150.000 sur One- 58.000 sur 360- 17.000 sur PS3En mettant de coté la old-gen, difficile de ne pas y voir une grosse contre-performance et reste donc à voir la part du dématérialisé (même au prix fort, c'est typiquement le genre de jeu que les fans ne vont pas revendre) et si beaucoup attendent tout simplement la version PC prévue le 24 octobre.